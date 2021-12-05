В камерном театре исполнили постановку по самой сложной пьесе Бернарда Шоу

Артисты – пациенты реабилитационного центра для инвалидов по зрению

Сегодня, пятого декабря, в Камерном театре состоялась премьера спектакля-мюзикла «Пигмалион» — сложная в исполнении работа по пьесе английского классика Бернарда Шоу. Роли исполнили артисты народного театра «Талисман» из реабилитационного культурно-спортивного центра для инвалидов по зрению. Постановку приготовили к 45-летию центра.

Мероприятие посетила основательница «Фонда 2020» Ирина Текслер. Она отметила важность заботы руководителей реабилитационного центра не только о здоровье, но и о культурном развитии своих подопечных.

«За 45 лет своего существования реабилитационный центр, помимо помощи людям по здоровью, стал культурным и спортивным центром. Сегодня в честь праздника мы на премьере спектакля. Я рада, что актеры взялись за “Пигмалион”, еще и в виде мюзикла. Это сложная постановка. Кому, как не нашим актерам, понятно это преображение, которое нужно человеку, чтобы достичь своих целей. Для актеров выход на сцену большая нагрузка, для тех, кто имеет ограничения по здоровью, — это еще сложнее. Но сам творческий процесс — большая радость. Я рада, что они сегодня на сцене Камерного театра могут показать то, что для нас подготовили»,— поделилась Ирина Текслер.

Перед премьерой Ирина Текслер, выступая на сцене, сообщила, что «Фонд 2020» дарит реабилитационному центру специальный теннисный стол, стоимостью 180 тысяч рублей, который долгое время был необходим для спортивного развития подопечных центра.



