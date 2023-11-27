В Камерном театре готовят премьеру спектакля про метеорит

Первая театральная попытка осмыслить космические события десятилетней давности

«В каждом городе должны быть своя ноосфера или своя легенда. В Челябинске, мне кажется, мы на это мало внимания обращаем. Метеорит — хороший повод создать свою красивую легенду. Идея родилась давно. Метеорит — никакая не небесная астрономия. Мы, люди, тоже часть космоса, мы же пылинки. Мы метеориты. Я рад, что Ринат откликнулся, мне он безумно нравится как драматург»,

— рассказал режиссер спектакля Олег Хапов.

«Каждый человек накапливает некий хаос, энтропию, энергию, которая в результате может взорваться и взрывается. Мы входим в плотные слои атмосферы общения с другими людьми (а ад, как мы помним из Сартра, — это другие), и мы взрываемся. Для меня лично взрыв тех консервов, тех скелетов, которые у нас в шкафу висят, всегда лучше, чем дальнейшее примирение с этими скелетами и притворство, что будто бы ничего нет. Как это обычно и бывает у нас, у людей. Это нужно быть мастером жизни, чтобы сделать перепросмотр»,

— говорит Олег Хапов.

29 и 30 ноября в Камерном театре состоится премьера спектакля «Я — метеорит» (16+) по пьесе молодого драматурга Рината Ташимова. Со дня знаменитого падения Челябинского метеорита прошло 10 лет, и это первая театральная версия события того дня.В оригинале пьеса Ташимова называется «Вроде легче»: эту реплику в свой черед произносит каждый из героев. Это мимолетный момент, когда запутанная и мучительная история вдруг становится ясной, ты что-то заново понимаешь и становится «вроде легче».Это не спектакль-катастрофа, не реконструкция того дня, 15 февраля 2013 года, и не погружение в геофизическую природу явления. Это один день из жизни шести случайных челябинцев, которые утром проснулись, направились своим маршрутом по делам, а тут — такой межпланетный катаклизм. Для этих шестерых метеорит стал внезапно инсайтом, озарением и потрясением.Декорации придумал главный художник театра Сергей Александров. Прямо по сцене ходит трамвай, который может быть и автобусом, и личным автомобилем, и просто кухней. Он перевозит людей вместе со всеми их печалями из одной части жизни в другую, как из «до» в «после».В спектакле заняты звезды Камерного театра: Петр Артемьев, Александр Сметанин, Алина Тягловская, Елена Мальцева-Корзухина, Михаил Яковлев.