В Камерном театре Челябинска начали проводить квизы

Первый состоится 25 марта

Вместе со спектаклями в Челябинском Камерном театре будут проводить квизы. Как говорят в пресс-службе театра, так решили необычно встретить весну-2025.

«Камерный квиз» (16+) пройдет 25 марта, в нем будет пять раундов, каждый по 10 вопросов, относящихся к темам театра, кино, актеров, режиссеров, художников, писателей, музыкантов или культурных заведений. Всех участников поделят на команды, или можно собрать свою.

«Это игра для тех, кто любит театр, ходит в театр, работает в театре или хочет стать частью этого увлекательного мира. Это место культурной тусовки, где нужно будет не только работать головой, но и получать удовольствие от неформального общения», — рассказывают в театре.

Также в этот вечер обещают музыкальные выступления артистов Камерного.

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