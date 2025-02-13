В Камерном театре Челябинска 14 февраля пройдет премьерный и единственный показ «Аэлиты»

Инсценировку подготовила актриса Елена Евлаш

В День cвятого Валентина в Челябинском Камерном театре сыграют спектакль «Аэлита» — в первый и последний раз. Он станет частью творческой встречи с актрисой Еленой Евлаш. Об этом рассказали в театре.

За основу взят роман Алексея Толстого о путешествии землян на Марс. В Камерном решили возродить популярность к некогда забытому произведению советского писателя и показать свою инсценировку. Постановкой занялась актриса Елена Евлаш, которая уже не раз выступала в роли режиссера самостоятельных работ.

Показ состоится во время творческой встречи с Еленой на малой сцене Камерного театра. Возрастное ограничение 16+.

К слову, артисты подогревают интерес публики к Алексею Толстому и предстоящей премьерой «Гадюка».