«Чаплин-диктатор»
К\т им. Пушкина, 16:00, 12+
Билеты: 200—350 рублей
Если вы не смотрели фильм, то наверняка слышали из него кусочек, когда пять лет назад в чатах гремела песня Paolo Nutini «Iron Sky», а клип взял первую премию UK Music Video Awards. Вдохновенный монолог о том, что мы люди, а не машины, — это фрагмент речи Чарли Чаплина с трибуны «Великого диктатора», язвительной сатиры на фашизм. Фильм вышел в 1940 году, когда войны еще не было, а напряжение уже звенело в воздухе, так что стало основанием для больших претензий к Чаплину. Ненадолго.
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