В к\т им. Пушкина покажут фильм про Гитлера

Еще одно черно-белое сатирическое кино Чаплина из нашей суперподборки интересных событий на январские праздники

«Чаплин-диктатор»

К\т им. Пушкина, 16:00, 12+

Билеты: 200—350 рублей



Если вы не смотрели фильм, то наверняка слышали из него кусочек, когда пять лет назад в чатах гремела песня Paolo Nutini «Iron Sky», а клип взял первую премию UK Music Video Awards. Вдохновенный монолог о том, что мы люди, а не машины, — это фрагмент речи Чарли Чаплина с трибуны «Великого диктатора», язвительной сатиры на фашизм. Фильм вышел в 1940 году, когда войны еще не было, а напряжение уже звенело в воздухе, так что стало основанием для больших претензий к Чаплину. Ненадолго.



Полная афиша событий для всей семьи вот



А еще мы собрали все интересные события каникул

К\т им. Пушкина, 16:00, 12+Билеты: 200—350 рублейЕсли вы не смотрели фильм, то наверняка слышали из него кусочек, когда пять лет назад в чатах гремела песня Paolo Nutini «Iron Sky», а клип взял первую премию UK Music Video Awards. Вдохновенный монолог о том, что мы люди, а не машины, — это фрагмент речи Чарли Чаплина с трибуны «Великого диктатора», язвительной сатиры на фашизм. Фильм вышел в 1940 году, когда войны еще не было, а напряжение уже звенело в воздухе, так что стало основанием для больших претензий к Чаплину. Ненадолго.Полная афиша событий для всей семьи вот ЗДЕСЬ А еще мы собрали все интересные события каникул ДЛЯ ДЕТЕЙ