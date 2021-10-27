В Историческом музее Южного Урала в Челябинске пройдет «Ночь искусств»

На вечер 3 ноября запланировано 16 мероприятий



Исторический музей Южного Урала участвует во Всероссийской акции «Ночь искусств», в этот же вечер состоятся первые мероприятия фестиваля «Дебаркадер». На вечер 3 ноября запланировано 16 мероприятий.

В Ночь искусств открывается первая танцевальная площадка фестиваля современного искусства «Дебаркадер». Здесь пройдет конкурс современного танца Pop-сover-dance среди 13 профессиональных коллективов. Количество зрителей ограничено лишь размерами зала.

В галерее «Восток — Запад» будут работать реставраторы по дереву, ткани и металлу — это золотой фонд Исторического музея, вход в реставрационные мастерские запрещен не только для гостей, но и для большинства сотрудников. В Ночь искусств можно будет пообщаться с мастерами и даже попытаться что-нибудь отреставрировать. В зале природы таксидермист Николай Балдин на глазах у публики отреставрирует чучело бобра.

В зале природы и древней истории расскажут, как отличить искусственный минерал от настоящего, и каждый сможет сделать себе брошку-ящерицу из подручных материалов.

В Детском музее весь вечер — игротека с настольными играми, а в Музейно-выставочном центре будут обучать играть в древние китайские шашки го.

Это не все «настольные» активности: возле макета Челябинской крепости пройдет настольно-ролевая детективная игра «Сибирский экспресс». Не вполне привычный формат: игроки распределяют роли и разыгрывают (и раскрывают) преступление.

Будут открыты все постоянные экспозиции, в том числе триптих выставок, связанных с Александром I: выставка «Александр I — держав восстановитель» с экспонатами из музея Московского Кремля, планшетная экспозиция «Путешествие Александра I по Уралу» и «На стали золотом узор изящный» о Златоустовском оружейном заводе, учрежденном по указу императора.

Все мероприятия в музее можно посетить по одному билету, приобрести его можно на сайте музея и на входе.

Напомним, что с 30 октября посетить Исторический музей Южного Урала можно только с QR-кодом. Это касается и Ночи искусств, и предстоящего фестиваля «Дебаркадер», о программе которого рассказал директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.