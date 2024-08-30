В Историческом музее Южного Урала пройдет танцевальный батл «Между башен»

Формат all styles, участвовать могут как опытные, так и начинающие танцоры

Свобода, творчество и позитив. В пятницу, 30 августа, в Историческом музее Южного Урала впервые пройдет танцевальный батл «Между башен» в формате all styles. Участником может стать любой танцор в стиле хип-хоп и брейк-данс.

«На два часа музейное крыльцо между Западной и Восточной башнями превратится в дружеское и позитивное пространство для творчества и взаимодействия креативного поколения молодых, спортивных и талантливых южноуральцев», — говорят организаторы.

All styles батл дает полную свободу участникам. Танцоры могут миксовать различные элементы и техники, смело экспериментировать и импровизировать, выражая свои эмоции и индивидуальный стиль.

Впрочем, одновременно это будет и соревнование: оценивать выступления участников — спонтанные комбинации, ритм, эмоциональный накал и оригинальность — будут ведущие профессиональные танцоры Челябинской области — преподаватели, победители и призеры различных hip-hop и all styles батлов, мастера брейкинга.

«Судьи — экс-солистка театра танца Deep Vision, организатор фестивалей Mask Off и Pumpkin Jam Наталья Беспалова, преподаватель Hip-hop челябинской школы современных танцев BROOKLYN Данил Гринкевич (DanGreen), основатель и руководитель школы брейк-данса „Экспресс.А“ (Копейск) Артем Дурапов (bboy Манкис)», — рассказали в музее.

Победителям обещают крутые призы.

За мощный звук этим вечером будет отвечать Dj Zabota (Копейск).

Когда: 30 августа с 18:00 до 20:00.

Где: Труда, 100, главное крыльцо между Западной и Восточной башнями.

Возраст участников: 6+.

Регистрация: 30 августа с 17:00 до 18:00 в Восточной башне музея (Труда, 100). Для регистрации необходимо приобрести билет на Крышу музея по Пушкинской карте. Танцорам старше 22 лет можно приобрести билет любым удобным способом.