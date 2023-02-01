В Историческом музее Южного Урала появился фрагмент средневековой кольчуги

Часть древнего доспеха можно трогать

Тактильная коллекция в Историческом музее Южного Урала пополнилась новым экспонатом — восстановленным фрагментом средневековой кольчуги. Ее музею подарил московский историк-реконструктор Алексей Веретильников.



Часть древнего доспеха можно трогать руками, это копия настоящей средневековой кольчуги. Предмет стал частью специальной экспозиции для слабовидящих людей, которая появилась в музее в 2022 году, найти ее можно в зале основной экспозиции, в переходе между башнями.

Отметим, в фонде музея хранится подлинный кольчужный доспех XVII века. Перед тем как выставить, его два года восстанавливали реставратор Алексей Шапиро и историк Алексей Веретильников.