В Историческом музее Южного Урала откроется креативное пространство

Площадка «Атом» заработает с мая

В Челябинске откроется новое креативное пространство «Атом» с лекторием «Курчатов». Творческая лаборатория заработает в мае на базе Исторического музея Южного Урала, сообщают в региональном Минкульте.

Площадку «Атом» хотят оборудовать для занятий по культуре и искусству. Здесь будут проводить выставки, мастер-классы и другие мероприятия для творческой молодежи.

«Выбор названия и концепции неслучаен. Челябинская область исторически связана с атомной отраслью: это и родина отца советской атомной промышленности — академика Игоря Курчатова, и целый комплекс закрытых городов, которые вместе формируют ядерный щит России. Открытие проекта именно в юбилейный год 80-летия отечественной атомной промышленности подчеркивает его символическое значение для региона», — рассказала директор музея Полина Глинских.

Также здесь запустят лекторий «Курчатов», где будут проводить встречи с экспертами в разных областях. Пространство дополнят тематической библиотекой и преобразуют в подобие коворкинга, где можно отдохнуть или заняться самообразованием.