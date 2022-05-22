В историческом музее Южного Урала «Ночь музеев» встретили восемь тысяч человек

В учреждении такое количество зрителей назвали «небывалой массовостью»

21 мая по всей России прошла акция «Ночь музеев». От Челябинска участие в ней приняли музеи, театры и арт-пространства. Однако наибольшее количество человек — около восьми тысяч — посетило Государственный исторический музей Южного Урала. В пресс-службе учреждения подчеркнули, что это не только отрадный факт для музея, но и проявление любви челябинцев к своему городу и его истории.

«Более восьми тысяч человек пришли встретить „Ночь музеев“ в Государственном историческом музее Южного Урала! Только билетов было куплено 7988, а если посчитать детей до семи лет, которых родители проводили, проносили и провозили на колясках бесплатно, а также людей, побывавших на уличных площадках, то цифра увеличится на несколько десятков. Это небывалая массовость»,— рассказали в музее.

Напомним, во время акции «Ночь в музее» жители и гости Челябинска могли послушать открытую лекцию об архитектуре на летней веранде ресторана «Камакура», продегустировать советские духи в Музее изобразительных искусств, принять участие в экскурсии по обновленному Театру кукол и многое другое.