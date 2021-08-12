В Историческом музее продемонстрируют Челябинск будущего

Макет застройки Челябинска, созданный в 1992 году, станет главным экспонатом выставки «Челябинск. Город-мечта» в Историческом музее Южного Урала

16 августа в Историческом музее Южного Урала открывается выставка «Челябинск. Город-мечта», на которой будет представлен огромный — 1, 6 на 2,2 метра — макет застройки центра города, созданный челябинскими архитекторами под руководством Татьяны Маевской в 1992 году.

Можно провести визуальную экскурсию по воображаемому городу и сравнить, что из идей было реализовано, а что так и осталось мечтой. Пожалуй, из того, что точно воплощено, можно назвать рынок на месте частного сектора в Заречье, рядом со зданием Госархива.

Самое любопытное в макете, конечно, — доминанта центральной части города: высотка, расположенная вблизи от того самого места, где был заложен конгресс-холл. От узнаваемого будущего небоскреба переброшен пешеходный мостик к саду-острову, где архитекторы мечтали тоже что-то построить, и еще один — от острова к противоположному берегу реки.



Угадывается в макете и мост, которым планировали соединить улицы Энгельса и братьев Кашириных, — не так давно об этом проекте вновь заговорили. Но самое удивительное — бомбическое количество музеев в центре Челябинска: музей города (на пересечении улиц Труда и Свободы), историко-археологический (у Театра оперы и балета), музей книги (у публичной библиотеки), этнографический музей (на пустыре по улице Свободы), центр изобразительных искусств и выставочный комплекс (на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы) и дополнительное здание для картинной галереи.

Этот макет застройки центра был утвержден тогдашним главой города Вячеславом Тарасовым, и его можно считать официальным документом.

Кроме главного экспоната на выставке будут представлены макеты улицы Ленина (60-е годы), рисунки строящегося цирка и театра драмы, вариант предпарковой площади перед памятником Курчатову и даже макет снесенного Христорождественского собора, на месте которого сейчас Театр оперы и балета.