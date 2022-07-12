В Историческом музее откроется выставка челябинского художника Владимира Бубнова

В коллекции — пейзажи, примитивистские и абстрактные полотна

12 июля в Историческом музее Южного Урала откроется выставка челябинского художника Владимира Бубнова. Он тяготел к экспериментам, поэтому смело творил в жанре абстракции.



«Владимир Бубнов всегда пробовал себя в различных стилях. Не старался быть понятным и приятным широкой публике»,— рассказали в Историческом музее.

В экспозиции вывесят картины из личной коллекции дочери автора: экпериментальные абстрактные и примитивистские полотна, натюрморты, автопортреты. Собрали и большую подборку пейзажей Челябинской области: виды на реки Ай и Сим, Саткинские пороги.

Фото: «Три вазы», Владимир Бубнов, онлайн-аукцион ArtKept



Владимир Бубнов в 1945 году 15-летним подростком уехал в Ригу в художественное училище, а после объездил всю Россию с этюдником. Большая часть его картин при этом посвящена именно родному краю: городам, рекам и горам Челябинской области. Часть работ художника сейчас хранится в музеях Перми, Оренбурга, Челябинска, Магнитогорска, в частных коллекциях Швеции, Чехии, Голландии и Германии.

Выставка откроется 12 июля в 14:00 в фойе западной башни (2-й этаж). Вход на открытие свободный.

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