В Историческом музее Челябинской области расскажут о пяти старинных способах рыбалки

Школьники Южного Урала сохраняют историю родного края

Семейные реликвии, старинные рецепты, традиции и обряды и сразу несколько способов рыбалки — эту и другую краеведческую и этнографическую информацию можно будет узнать в ходе научно-практической конференции XXII Межрегионального детского конкурса «Уральская слободка».

Конференция состоится 17—18 мая в Челябинске на базе Исторического музея и станет вторым этапом конкурса, в котором приняли участие школьники от 8 до 18 лет из 13 территорий региона.

«В ходе отборочного этапа из 45 работ компетентное жюри отобрало 25, которые их авторам предстоит защитить на пленарном заседании. Требования к конкурсным работам были очень высокие. Главный критерий — количество и качество собранной юными исследователями новой информации. А ее действительно немало. Например, пять работ — из Саткинского, Варненского, Увельского и Брединского районов — посвящены рыбалке. В ходе работы школьники говорили со старожилами и выясняли способы рыбалки, какая рыба водилась, на что, когда и как ее ловили, какие блюда из нее готовили. Благодаря конкурсу „Уральская слободка“ школьники вовлечены в важные процессы национального самосознания. Кроме того, детские этнографические и краеведческие работы выполняют еще одну важную задачу. Результаты исследований школьников, как правило, ложатся в основу реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Челябинской области. Ребята в буквальном смысле своим трудом собирают и сохраняют историю своего края», — говорит заведующая отделом народно-художественных промыслов и ремесел ОГБУК «ЧГЦНТ» Елена Артюшкина.

Способы рыбалки дети изучали в рамках номинации «Хозяйственная деятельность уральского села». Другие номинации были посвящены традициям и обрядам народов Южного Урала, истории и повседневности уральского поселения, традиционной кухне народов Южного Урала.

«Также в Год семьи мы добавили такие номинации, как „Семейные реликвии“ и „История семьи в истории страны“», — рассказала Елена Артюшкина.

Лучшие работы будут опубликованы.

После защиты работ для участников будет организована экскурсия по музею, а также интерактивная игра «Определи предмет». Ребята разделятся на команды, каждой из которых будет передан старинный предмет из фондов исторической экспозиции. Школьники должны будут определить предназначение предмета и описать его с точки зрения профессионального краеведа или этнографа. Победители получат памятные подарки.

Учредителем «Уральской слободки» выступает министерство культуры Челябинской области, организатором — ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества».