В Горсаду Пушкина в Челябинске состоится концерт бардовской песни

Сегодня, 20 мая, в 18:00 на летней эстраде выступят воспитанники клуба «Эдельвейс»

Вечер бардовской песни состоится сегодня, 20 мая, на летней эстраде Городского сада им. А. С. Пушкина.

С песнями собственного сочинения выступят воспитанники Челябинского клуба авторской песни «Эдельвейс», которые становились лауреатами фестивалей «Солнечный круг», «Хрустальная капель» и других. Прозвучат и знаменитые бардовские хиты. В концерте примет участие и руководитель клуба «Эдельвейс», лауреат Ильменского фестиваля авторской песни Светлана Пашнина.

«Этот концерт — для тех, кто любит авторскую песню и соскучился по живому исполнению. Хочу отметить, что это не просто песни под гитару: летняя эстрада в горсаду имени Пушкина оснащена профессиональным оборудованием», — прокомментировала специалист по связям с общественностью горсада имени Пушкина Евгения Лаптева.

Начало концерта в 18:00.