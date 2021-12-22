В челябинском парке соберутся Деды Морозы разных национальностей

На праздник приглашают малышей со всего города

25 декабря в горсаду им. Пушкина пройдет «Всемирный Морозный съезд». На празднике соберутся Деды Морозы разных национальностей и расскажут, как отмечают Новый год в других странах.



В парке ждут татарского зимнего волшебника Кыш Бабая, чувашского Деда Мороза Хель Мучи, армянского Каханда Папа, белорусского Зюзю и Санта-Клауса. В общей сложности на елке хотят собрать шесть разных Морозов.

«Деды Морозы будут соревноваться друг с другом, каждый по-своему станцует, расскажет о традициях празднования Нового года в разных странах. С ребятами проведут конкурсы, игры, викторины. Самые активные получат подарки», — рассказывают в администрации горсада им. Пушкинка.

Праздник организуют совместно с Центром народного единства. Начало — в субботу в 13:00.