В городке на площади Революции готова часть ледяных скульптур

Строительство идет к завершению

На площади Революции в Челябинске продолжается строительство ледового городка. В этом году он посвящен русским народным сказкам. Уже готова часть ледяных фигур: Кощей Бессмертный, Маша и Медведь, Баба-яга. Также в городке появятся Сорока-белобока, ледяные Дед Мороз и Снегурочка и трехголовый Змей Горыныч — он украсит одну из горок.

Открытие городка запланировано на 27 декабря.



Напомним, что в этом году ледовым городком занимается компания из Екатеринбурга «Уральский лед». За работу подрядчик получит 8 миллионов 457 тысяч рублей. На праздничное открытие и дальнейшие мероприятия на территории городка администрация Челябинска планирует потратить еще миллион рублей.

Рядом с городком с 25 декабря будет работать универсальная новогодняя ярмарка.

Как начиналось строительство городка, смотрите в нашем репортаже.