В городах Челябинской области устроят встречи с известными писателями форума «Рыжий Фест»

Денис Драгунский и Алексей Сальников поедут в Сатку, Яна Летт в Озерск, а детский писатель Мария Ботева в Миасс

В Челябинской области стартует главный литературный форум Южного Урала. В программе больше 70 событий, в числе которых встречи с известными писателями за пределами столицы Южного Урала. 26 сентября в Сатке, Озерске и Миассе и Новосинеглазово проведут мастер-классы и автограф-сессии хедлайнеры уральского фестиваля.

В субботу в фойе ДК «Новосинеглазово» с 11:00 до 17:00 пройдет книжная ярмарка и встреча с писателем Евгенией Некрасовой из Москвы, автором романа «Калечина-Малечина», и челябинским писателем Романом Грибановым (автор романа «Боги войны»). Параллельно в малом зале состоятся мастер-классы по фьюзингу, скрапбукингу и изготовлению бумаги из природных материалов.





Еще одной площадкой форума станет Сатка. Во Дворце Магнезит жителей города ждет творческая встреча с автором романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексеем Сальниковым. В интерактивном зале музея «Магнезит» организуют автограф-сессию с Денисом Драгунским, а в Центральной библиотеке с автором социально-политических антиутопий «Репродуктор», «Кластер» и «Средняя Эдда» Дмитрием Захаровым.





Кроме того, в Сатку приедет Мария Скаф, преподаватель направления «Комикс» в Высшей Школе Экономики в Москве. На площадке креативного пространства «Арт-Сатка» художница расскажет о прошлом и будущем детских книжек-картинок.

В Озёрске #РыжийФест проведут в Центральной городской библиотеке. Перед собравшимися выступят Яна Летт, Василий Владимирский, Ульяна Бисерова и Елена Бойцова. Озерчане узнают, куда идет отечественная фантастика, и послушают о приключениях Джорджа Мартина и Питера Уоттса в России.





Закрытие форума пройдет в городе Миасс. Автор детективов Иван Любенко расскажет, как написать детектив, не нарушив историческую достоверность, а детский писатель Мария Ботева поговорит о том, как заинтересовать ребенка книгами. Отдельно проведут встречи с редактором, переводчиком и издателем из Москвы Еленой Яковлевой.

Напомним, что основная программа фестиваля пройдет в Челябинске с 24 по 26 сентября в Центре международной торговли, параллельно с форумом пройдет Южноуральская книжная ярмарка, где свои книги представят 50 издательств со всей России.