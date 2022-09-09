В городах Челябинской области нарисовали муралы со снегирем и велосипедистом

Рисунки появились на фасадах домов

В Снежинске и поселке Локомотивном появились первые граффити в рамках фестиваля «Наш Mural». Пермский художник Висмут Тляшев изобразил на торце четырехэтажного дома в Снежинске снегиря и гроздья рябины, а челябинец Женя Ганг нарисовал в Локомотивном граффити с велосипедистом. Об этом сообщили в официальном сообществе граффити-фестиваля.



Над граффити с гигантской птицей на доме по адресу Васильева, 48 художник работал четыре дня.





«Я пока не вкладываю глубоких смыслов в свои работы. Каждый интерпретирует работу так, как он видит»,— прокомментировал Висмут Тляшев.

В Локомотивном граффити нарисовали на здании школы № 2. Художник изобразил на торце велосипедиста и летний пейзаж.





«В этом проекте я соединил энергичность молодости с очарованием старого мира. Моя работа — это манифест, призывающий взрослых отвлечься от бесконечной суеты повседневной жизни, остановиться и обратить внимание на новое поколение, понять его», — прокомментировал работу автор мурала Женя Ганг.

Напомним, в рамках фестиваля «Наш Mural» в разных городах области десять художников нарисуют десять гигантских граффити. Кроме того, в городах региона открыли арт-резиденции, где рассказывают о разных направлениях современного искусства.