В год Змеи в Камерном театре Челябинска завелась «Гадюка»

В основе постановки одноименная повесть Алексея Толстого

В Камерном театре полным ходом идут репетиции нового спектакля. После «Слона» здесь появится «Гадюка». Театр обращается к наследию советского прошлого. В основе постановки — одноименная повесть Алексея Толстого, сообщает пресс-служба театра.

«Гадюкой» соседи по коммуналке нарекли бывшего бойца Красной армии Ольгу Зотову, которая в Гражданскую войну с боями дошла до Владивостока, несколько раз была ранена. После войны пыталась войти в русло мирной жизни в условиях НЭПа. Ей было непросто принять этот новый мир и себя в нем.

«Спектакль о необходимости и в то же время невозможности любви. Вот такой парадокс. Кто-то может с этим примириться, а кто-то — нет. И потом, это произведение очень созвучно нашему времени», — говорит режиссер-постановщик Искандер Сакаев.

В настоящее время режиссер возглавляет петербургский театр «Левендаль», который позиционируется как театр «малых форм и больших идей». Челябинскому зрителю Сакаев уже известен, в том числе по работе в Молодежном театре, где поставил комедию Мольера «Тартюф». В 2018 году этот спектакль получил сразу три приза областного фестиваля «Сцена».

«Камерный театр я знаю давно, в свое время привозил на „Камерату“ свой спектакль. Считаю, что в городе есть только два по-настоящему живых театра, и один из них — Камерный», — уверен Искандер Сакаев.

«Гадюка» — его первый совместный проект с Камерным театром. Премьера состоится 21, 22 февраля.

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