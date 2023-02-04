В Фершампенуазе представили фильм «Уральский Париж. Наследие победителей»

На премьеру приехал продюсер и автор сценария Алексей Никулин

Документальный фильм о Нагайбакском районе сняли компании AP Digital и SkyFirst при поддержке телеканала «Моя Планета». Ведущим стал Алексей Никулин, он на старом мотоцикле «Урал» прокатился по Фершампенуазу, Лейпцигу и Парижу, пообщался с местными и рассказал об истории нагайбаков.



Первый показ фильма состоялся в доме культуры Нагайбакского района в селе Фершампенуаз. Увидеть фильм пришли жители района, представители Челябинской епархии и районной администрации. Приглашенными гостями стали общественный деятель Ирина Текслер, продюсер фильма Алексей Никулин, и жители, которые снимались в фильме.

«Редко так бывает, что мы встречаемся со своими зрителями вживую. Обычно наши фильмы живут другой жизнью: набирают просмотры на youtube, их смотрят по телевизору. Хорошие работ получают „Тэфи“. У меня сегодня есть уникальная возможность посмотреть на реакцию людей»,— делится впечатлениями Алексей Никулин.

Зал небольшого дома культуры полный. Когда в фильме звучит песня — зрители подпевают и тихо хлопают, знают народные песни нагайбаков наизусть. В картине много внимания уделили традициям и обычаям нагайбаков: языку, национальной кухне, похоронным обычаям и отличиям в вере.

Нагайбаки — православные, но некоторые их традиции уникальны. Троица для них — один из главных праздников. В этот день, например, весь пол в храме устилают свежескошенной луговой травой. Ходят по ней босиком. Из таких маленьких отличий и строится рассказ в фильме.

«Этот фильм снят нашими друзьями, это настоящая премьера про нагайбаков и для нагайбаков. Мы можем рассказать, то чего никто не знает. И интерес, который есть сейчас у людей к своим корням, мы можем этим фильмом удовлетворить»,— рассказывает Ирина Текслер перед премьерой картины.

После фильма продюсер Алексей Никулин рассказал нам, что работать с людьми при съемках сложно. Нагайбаки осторожные и закрытые, поэтому первое время к съемочной группе относились с недоверием.

«Тут нужно иметь дело с людьми, которые могут настороженно к тебе относиться. Киношников не очень любят. Особенно когда о людях снимают не очень честные и достоверные проекты. Поэтому приходилось разрушать мифы и стереотипы, налаживать коммуникацию, чтобы убедить, что мы снимаем честное кино. Постепенно люди к нам привыкли и я даже проникся духом этого места»,— делится Алексей Никулин.

Также он отметил, что «Уральский Париж» — это не последний фильм о Челябинской области.

«Есть идеи продолжить. Тем накопали много. Регион с потенциалом. У этого региона есть потенциал и мы может поработаем в создании туристических проектов, чтобы привлечь отдыхающих»,— поделился продюсер.

Следующий показ фильма пройдет уже в Челябинске. 4 февраля в 14:00 в кинотеатре им. Пушкина. Фильм представят ведущий программы «Русский след» Алексей Никулин и генеральный директор телеканала «Моя планета» Николай Табашников.