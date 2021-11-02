На северо-западе Челябинска открыли первый в городе парк качелей

На железную перголу подвесили восемь парных и одиночных кресел

В экопарке на северо-западе появился первый в Челябинске парк качелей. Он состоит из круглого навеса, на дугу которого подвесили восемь кресел. Парк успели подготовить к началу ноября.



Идею создания парка качелей озвучили в администрации города еще в начале 2021 года. Летом для объекта подобрали место — пустующую площадку в Экопарке, и в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию разработали концепцию проекта.

«Парк качелей — достаточно распространенная форма организации общественного пространства. Суть в том, что мы берем площадку и наполняем ее максимально возможным количеством качелей. Они могут быть разных форм и видов. Здесь у нас есть парные качели и одиночные — для интровертов», — прокомментировала заместитель начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина.

К новому году добавят еще три круглые светящиеся качели — аналогичные есть на набережной у озера Смолино и у Сада камней на набережной Миасса.



При осмотре перголы мэр города Наталья Котова подтвердила, что в следующем году качели продолжат закупать. По ее словам, осталось еще 20 мест, где их можно подвесить.

Поперек площадки установили подиум из террасной доски. Горожане не понимают, зачем он нужен. Но, как объяснили в управлении архитектуры, подиум является чем-то между скамейкой и столом.

«Это подпорная стенка из террасной доски. Ее используют на усмотрение граждан. Можно просто пообедать здесь, посидеть или поспать летом. Подобные объекты мы устанавливали на Алом поле, и они там популярны», — объяснила Ольга Никитина.

Отметим, что парк качелей строили на частные средства челябинского предпринимателя. Объект оценивают в три миллиона рублей. Еще 1,8 миллиона рублей администрация Курчатовского района выделила на благоустройство вокруг и укладку резинового покрытия.