В Екатеринбурге сыграют сто концертов классической музыки с билетами по 200 рублей

Фестиваль «Безумные дни» состоится с 1 по 3 июля

В ближайшие выходные, 1—3 июля, в Екатеринбурге состоится уникальный музыкальный марафон «Безумные дни», единственная российская версия ежегодного музыкального события во французском Нанте. На трехдневный фестиваль съедутся классические музыканты со всей страны (а в прошлые годы и из-за рубежа). Формат марафона уникален — за три дня на разных площадках заявлены сто концертов. При этом билеты на каждый стоят 200 рублей, не больше!

В программе фестиваля — классическая музыка из разных эпох в чистом исполнении и неожиданных сочетаниях с этническими мелодиями или народными песнями. Лучшие музыканты страны будут играть всем известного Баха и непопулярного Райнбергера, самобытного Саваи и неожиданную Фанни Мендельсон (сестра того самого автора свадебного марша).





Фестиваль 2022 года посвящен музыке первых романтиков — Шопена, Шумана, Мендельсона и Листа. Несколько концертов посвящено сочинениям композиторов XIX века. А играть произведения будут удивительные музыканты — от лучшей органистки мира Хироко Иноуэ до ансамбля гобоев Shepherd trio, от пианиста Рэма Урасина до квартета скрипачей имени Давида Ойстраха. Отдельным номером мы бы отметили уникальный хореографический спектакль «Шопен. Carte blanche» от танцевальной группы «Танцтеатр».

Концерты запланированы в зале Свердловской филармонии, малом зале ТЮЗа, Камерном театре, Доме музыки и так далее. Почти все площадки находятся в шаговой доступности друг от друга, так что можно спланировать целый музыкальный маршрут.

Подробную программу фестиваля, расписание всех площадок и избранные маршруты от известных личностей Екатеринбурга вроде Владимира Шахрина можно найти на сайте Свердловской филармонии. Билеты на большую часть концертов проданы, но среди сотни событий вы явно найдете свое.