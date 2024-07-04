В двух парках Челябинска пройдет фестиваль уличных театров

Перед горожанами выступят коллективы из Санкт-Петербурга

Два дня, 7 и 8 июля, на улицах Челябинска будут показывать театральные постановки. Как рассказали в управлении культуры, петербургские и южноуральские актеры исполнят экспериментальные работы из своего репертуара.

Спектакли музыкальных и пластических театров покажут на фестивале «Поколения». В парках Тищенко и Пушкина артисты в необычных костюмах погрузят зрителей в мир фантазии, волшебства и театрального искусства.

В первый день, 7 июля, на площадке парка Тищенко с 16:00 отыграют спектакль «Полюшко» театра «Аккорд», эксперимент театральной лаборатории из Санкт-Петербурга и постановку «БАБАйки, или НЕ ТО» дуэта NEBOLET. В 19:00 фестиваль продолжится в парке Пушкина спектаклем «Небесная карусель» от артистов Северной столицы.

Во второй день, 8 июля, две из постановок, показанных жителям Металлургического района, повторят в горсаду имени Пушкина. С 18 часов стартуют выступления экспериментальной питерской лаборатории и пластического театра «Аккорд».

Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.