В дореволюционной прогимназии в Кыштыме откроют интерактивный музей

Реставрацию начнут после сдачи Белого дома

В Кыштыме появится интерактивный детский музей в старинном здании. Под новую мультимедийную образовательную площадку переоборудуют красное кирпичное дореволюционное здание на улице Республики. Об этом сообщила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Реставрацию объекта культурного наследия начнут после завершения работ в Белом доме. Напомним, это бывшее здание женской прогимназии, построенное в 1907 году. В разные годы здесь располагались школа, педучилище, профессиональное училище, телекомпания. Во времена Великой Отечественной войны здание занимал эвакуированный Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена. Сегодня «красный дом» уже несколько лет закреплен за музеем.

«Открытие музея-усадьбы „Белый дом“ и будущего интерактивного детского музея станет значимым событием для жителей города и сделает Кыштым еще более привлекательным для туристов», — отметила Людмила Шеболаева.

Также будет восстановлено «зеленое здание» из ансамбля Белого дома. Постройке вернут первоначальный облик и передадут ее городскому музею.