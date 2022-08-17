В Доме архитектора откроется выставка-медитация

Персональная выставка челябинской художницы Марии Кирилловой называется «Длительные отношения с солнечными ударами»

20 августа в Доме архитектора открывается выставка челябинской художницы Марии Кирилловой «Длительные отношения с солнечными ударами». Мария — участник нескольких групповых выставок и фестивалей в Челябинске и Москве, а также участник фестиваля «Морфология улиц» в Тюмени, где она сделала работу на стене площадью 148 квадратных метров (на фото).



Мария Кириллова работает в технике ксерокс-арт: когда предметы или фотографии сканируются на обычном офисном ксероксе-сканере и получается некий отпечаток, который делает объект искаженным и неузнаваемым. Художница использует и фото брошенных машин, велосипедов, металлолом, старую кинопленку, советские стаканы и абажуры, строительную сетку и прочие брутальные предметы.



«Мне нравится, что изображение только отдаленно напоминает объект. Мне нравится, что получается графически что-то новое и интересное, в котором большая доля случайности. Специально так никогда не нарисовать. В этом есть какое-то волшебство», — рассказывает Мария Кириллова.

В центре выставки — аудиовизуальный перформанс. На пятиметровой высоте смонтирован шар, сделанный из 200 метров прозрачного пластика. Лучи света отражаются и преломляются в изогнутых гранях, создавая игру света и тени, интересный фон для фотографий и пространство для медитации. Рабочее название проекта — «Пластмассовые слезы». Инсталляция сделана Марией совместно со Светланой Уткиной, художницей из Челябинска, которая сейчас живет и работает в Москве и приехала специально для этого проекта.



Помимо инсталляции на выставке будут впервые представлены 13 работ Марии Кирилловой.



«Я решила собрать работы за несколько последних лет. Название „Длительные отношения с солнечными ударами“ родилось случайно. Эта фраза мне кажется поэтичной и глубокой. Каждый человек — это солнце, но друг для друга мы только зеркала. И иногда зеркала отражают солнце под таким углом, что получается солнечный удар. Это и обо мне, и о моих отношениях с людьми»,— поясняет Мария Кириллова.

Курирует выставку Алиса Жихарева из независимой кураторской команды «Клоповник». Центр современного искусства «Клоповник» в Доме печати был местом, которое дало старт Марии как современному художнику.

«Машу очаровывает красота вещей, на которые многие не обращают внимания, и она умеет эту красоту показать. Она постоянно сканирует и фотографирует предметы, которые собираются в библиотеку ее воспоминаний и до неузнаваемости трансформируются в ее работах», — отмечает Алиса Жихарева.

Открытие 20 августа будет сопровождаться диджей-сетом от челябинского электронного музыканта Состояние Сияния и китайским чаем от чайного бара «ЧаБа». Начало — в 19:00, вход свободный. Предлагается приходить в черно-белых тонах, для гармонии с выставкой.