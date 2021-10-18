В Детской филармонии Челябинска выступит Дмитрий Маликов

Артист презентует музыкальный спектакль «Перевернуть игру»

19 и 20 октября на сцене Детской филармонии Южного Урала выступит Дмитрий Маликов. Во вторник гость презентует спектакль для детей «Перевернуть игру» об истории музыки, а в среду учащихся и выпускников музыкальных школ приглашают на урок с известным исполнителем.



Спектакль «Перевернуть игру» позиционируют как динамичную постановку со спецэффектами. Герои спектакля обсуждают свои музыкальные вкусы, немного спорят и пытаются найти компромисс.

«В основе спектакля — разговор двух поколений. У каждого своя правда. В данном случае — музыкальные пристрастия. Разрешить спор помогут фантомы Баха, Бетховена, Джексона, Моцарта и другие, явившиеся странным образом. Это не занудный разговор о классической музыке, а увлекательный рассказ очень личной истории каждого из них — трогательной, иногда веселой, иногда поучительной», — рассказывают в Детской филармонии о спектакле.

Спектакль пройдет в Большом зале детского филармонии в 14:00 и 19:00.

На следующий день — 20 октября в 12:00 и 15:30 — в детской филармонии Дмитрий Маликов проведет урок музыки. Урок пройдет в формате творческой встречи, участникам предлагают обсудить с артистом современные музыкальные тренды и их кумиров, реальные возможности развиваться в музыкальной сфере и добиться успеха.