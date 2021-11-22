В Детской филармонии Челябинска состоялась музыкальная лекция «Синдром Моргенштерна»

Имя скандального рэп-исполнителя привлекло новых слушателей

В Детской филармонии прошла лекция «Синдром Моргенштерна: как устроена современная музыка в России». Ведущий, лектор-музыковед Святослав Хазов, рассказал о музыкальных трендах последнего десятилетия и объяснил, чем новая музыкальная эпоха уникальна.



«В 2010 в музыкальной индустрии застой. Упали продажи музыки на физических носителях, тех же компакт-дисках. Появляются пиратские сервисы, где можно качать музыку в любых количествах бесплатно. В музыкальной индустрии денег нет, и это приводит к тому, что нет новых артистов, не появляются новые жанры. Но параллельно начали расти доходы от стриминговых сервисов. Именно они смогли вернуть деньги в музыкальную индустрию и послужили толчком для развития», — рассказывает Святослав Хазов вкратце о ситуации, царившей на музыкальном рынке каких-то десять лет назад.

Лекция «Синдром Моргенштерна» в Детской филармонии вызвала ажиотаж. Почти все билеты раскуплены, послушать Святослава Хазова пришли подростки и их родители. Как считают организаторы, слушателей привлекло имя известного исполнителя в названии мероприятия. При этом присутствующие заявили, что не являются фанатами Моргенштерна, а некоторые родители признаются, что никогда не слышали композиции рэпера.

Но в итоге Святослав лишь вскользь упомянул о музыканте: лектор заметил, что Алишер работает в жанре треш-поп, как и группа Little Big, и «Хлеб». Этот жанр появился в Америке и долгое время имел узкий круг слушателей, но музыканты смогли его масштабировать.

Помимо Моргенштерна вспомнили о Билли Айлиш, Psy, Саше Спилберг, Марьяне Ро и даже Филиппе Киркорове, который смог приспособиться к новым музыкальным тенденциям.

«У современной музыки интересная форма — у нее нет ни начала, ни конца. Главная особенность в этих песнях — их мимичность. Запоминающая строчка или элемент, который цепляет», — отмечает лектор.

Уникальность эпохи музыки 2010—2020 годов заключается в том, что стать известным исполнителем мог любой буквально за сутки. Это не всегда зависело от продюсеров или дорогостоящих пиар-компаний. Музыканты становятся известны в соцсетях в результате вирусного эффекта и порой неожиданно для самих себя. Резкий рост числа исполнителей привел к новому парадоксу — популярных музыкантов теперь так много, что оказаться одним из них стало сложнее. Из-за высокой конкуренции исполнители начали придумывать новые жанры, упрощать тексты и искать цепляющие мотивы, строчки, чтобы быть понятнее аудитории.

«Давайте будем открыты ко всему новому. Если вы знаете и слушаете одного Моргенштерна — это не очень. Но если слушаете много разной музыки, и в том числе Моргенштерна, — это нормально», — считает Святослав.

Лекция в Детской филармонии оказалась успешной, и поэтому планируется провести целую серию встреч о музыке последних 30 лет, подробнее разобрав творчество отдельных исполнителей.