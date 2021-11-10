В Детской филармонии Челябинска гитарист-виртуоз сыграет концерт «Тайны маленького океана»

Музыка посвящена озеру Байкал

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13 ноября в Детской филармонии пройдет концерт музыканта из Якутии Виталия Будяка. Виталий играет медитативные композиции, отсылающие к шаманизму, магии природы и старинным обрядам. Концертная программа «Тайны маленького океана» посвящена Байкалу. По словам музыканта, его восхищает красота и щедрость гигантского озера.



«Музыка способна не только успокаивать или будоражить воображение. Она обладает лечебными свойствами, и это доказано наукой. Нежная, спокойная, медитативная, инструментальная музыка гармонизирует наши мысли, помогает вспомнить о важном и забыть о второстепенном», — считает Виталий Будяк.

Композиции Виталия напоминают о творчестве виртуозного балалаечника Алексея Архиповского и американского гитариста Эстаса Тонне. Стили двух музыкантов перекликаются в произведениях якутского исполнителя, и получается нечто новое и свежее.

В 2021 году Виталий стал участником шоу «Я почти знаменит», где исполнил акустическое произведение «Птица», имитируя птичьи трели и играя не только на грифе, но и на деке. Музыканту удалось выйти в финал проекта.

Концерт 13 ноября начинается в 18:00, после в малом зале состоится автограф-сессия.