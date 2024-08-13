В День знаний в центре Челябинска устроят книжный фестиваль

На этот раз он посвящен Году семьи

На главной пешеходной улице Челябинска в 19-й раз пройдет фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий». Как поделились организаторы, в этом году мероприятие пройдет под девизом «7Я = МЫ».

Всего для челябинцев подготовят семь площадок, на которых можно будет познакомиться с новинками литературы, обсудить их с другими книголюбами, поучаствовать в мастер-классах и немного поиграть: «Я могу», «Я готовлю», «Я воображаю», «Я путешествую», «Я забочусь», «Я познаю», «Я играю». А объединит горожан главная сцена Кировки, на которой выступят музыканты и певцы.

Помимо встреч со спикерами, представлений от артистов театров и выставок, челябинцев ждет ярмарка с новинками издательского рынка, бестселлерами, завоевывающими все больше и больше фанатов, и редкими экземплярами.

Книжный фестиваль состоится 1 сентября с 13 до 17 часов. Возрастное ограничение 6+.