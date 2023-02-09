10 февраля, в день рождения Бориса Пастернака, в лицее № 31 установят свободный микрофон. Учителя и ученики будут по очереди читать стихи наизусть.
«Я хочу показать, что в истории России, в хронике событий есть и светлые стороны. Есть и хорошие истории. И кроме того, я заинтересован в том, чтобы дети учили стихи и читали их на память. Такой же открытый микрофон мы устраивали и в честь Александра Пушкина», — рассказывает директор лицея Александр Попов.
Поэтическая переменка состоится с 11:40 до 12:00 в фойе на первом этаже. У «Открытого микрофона» есть и призовой фонд, созданный одним из выпускников лицея: за каждую минуту непрерывного чтения стихов участник получает тысячу рублей. Можно читать хоть десять минут подряд. Если не всем хватит времени на большой перемене, поэтический батл продолжат на следующих.
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