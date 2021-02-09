В день памяти А.С. Пушкина челябинская библиотека проведет онлайн-чтения

Из-за пандемии ежегодное мероприятие перешло на дистанционный формат

Спасти поэта было реально, а в XXI веке Пушкин точно остался бы жив. Для записи лекций сотрудники Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина привлекли неожиданных специалистов, в том числе патологоанатома, мнение которого о ранении Пушкина и спросили.

В День памяти поэта посетители сайта «Централизованной библиотечной системы» услышат стихотворения Пушкина в прочтении актеров Василия Ланового, Сергея Юрского, Михаила Козакова. Челябинцы тоже прочитали свои любимые пушкинские стихи, сняли это на видео и отправили в библиотеку — записи выложат 10 февраля.

В течение дня на портале будет доступна интеллектуальная викторина-тест о Пушкине и лекция о редких изданиях «пушкинианы» — некоторые из них библиотеке подарили горожане.