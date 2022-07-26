В День города в Копейске выступят группа «Мираж» и Хабиб

Звезды споют на главной сцене на площади Славы 27 августа

В Копейске на праздничном концерте в День города выступят группа «Мираж» с составом из 1990-х годов и популярный певец Хабиб, автор хита «Ягода малинка». Они споют на большом праздничном концерте на площади Трудовой Славы 27 августа.







Днем 27 августа на малой сцене свои песни исполнит поп-певица Анна Грейс. Свою карьеру артистка начала в феврале 2022 года, выпустила шесть песен и уже набрала на Youtube суммарно более миллиона прослушиваний.

В 2022 году Копейску исполняется 115 лет. Праздник традиционно отмечают в последние выходные августа.