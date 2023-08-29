В День города, который в Челябинске будет отмечаться в этом году 9 сентября, запланирован большой концерт классической музыки под открытым небом.

На площадке у Торгового центра на набережной Челябинска выступит Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Адика Абдурахманова. Программа еще верстается, но уже известно, что специально для этого праздничного вечера в Челябинск приедут и выступят с оркестром солисты Большого и Мариинского театров: Отар Кунчулиа, Алексей Татаринцев и Оксана Волкова. 

«Это будет концерт классической поп-музыки. Мы исполним арии из всеми любимых опер: Неаполитанские песни, ария Кармен, арии из оперы „Самсон и Далила“ Сенс-Санса, опер Чайковского», — рассказал Адик Абдурахманов.
Кроме того, в концертную программу включены выступления юных музыкантов из детских школ искусств города. Завершат концерт Юлианна Караулова и «Дискотека Авария» — сцена у Торгового центра станет главной праздничной площадкой Дня города.

Подробнее о программе Дня города в Челябинске мы рассказали здесь.

Фото сделано у памятника Курчатову 7 июля, когда в Челябинске состоялся первый концерт Симфонического оркестра под открытым небом: для зрителей пела звезда мировой оперной сцены Аида Гарифуллина.