В День археолога Страна городов приросла еще одним поселением

Новое поселение бронзового века найдено в Верхнеуральском районе Челябинской области

Новое, почти нетронутое, прекрасно сохранившееся поселение обнаружил главный хранитель музея-заповедника «Аркаим» Алексей Страхов. Он сделал свое открытие, изучив снимки местности из космоса. Об этом сообщает официальный сайт музея-заповедника.

«Мы искали археологические памятники бронзового века в районе Верхнеуральского водохранилища. Уровень воды весной 2023 года в нем заметно снизился, поэтому такая возможность появилась. Было изучено множество снимков в Сети, но все это больше походило на руины советского периода или рельеф местности. На одном из кадров, сделанном под каким-то необычным ракурсом, отчетливо проступил овал, а внутри него квадрат, что очень напоминало структуру аркаимских поселений. К сожалению, даже аэрофотоснимки такой уверенности не давали. Поэтому было решено отправиться на местность, чтобы подтвердить или опровергнуть догадки», — рассказал Алексей Страхов.

Была организована совместная экспедиция музея-заповедника «Аркаим» и учебно-научного Центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ под руководством Елены Куприяновой и Натальи Батаниной. Археологи провели новую аэросъемку, геофизические исследования и заложили шурфы для определения границ распространения археологических находок. В одном из шурфов обнаружили обломок сосуда синташтинской культуры, подтвердив таким образом предположение археологов.

Оказалось, что поселение прекрасно сохранилось.

«Верхнеуральское поселение в отличие от всех остальных не распахивалось, не затоплялось, его не копали, даже сурки почти не тронули. Оно прекрасно сохранилось. И в этом его уникальность. Уверен, что здесь мы получим массу материала для изучения. Для археолога главное — найти нетронутый, «закрытый» комплекс находок, чтобы сказать — „это ров самый ранний, его возвели синташтинцы, а это жилище построили чуть позже“. У Верхнеуральского поселения есть все шансы стать одним из опорных памятников эпохи Синташты и Аркаима», — считает Алексей Страхов.

Новое укрепленное поселение возраста Аркаима и Синташты получило название «Верхнеуральское» и стало 33-м в Стране городов.