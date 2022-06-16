Передвижной Дворец культуры на колесах появился в Карабашском районе

Автомобиль со сценой-кузовом будет колесить по району, чтобы устраивать мероприятия

В Карабашский район доставили Дворец культуры на колесах. Это микроавтобус, кузов которого трансформируется в сцену со встроенным световым и звуковым оборудованием.



Автоклуб нужен для проведения мероприятий в отдаленных селах. Во многих нет концертной площадки — таких населенных пунктов больше 350 в 2020 году. Благодаря автоклубу можно устроить выставки, спектакли и концерты буквально в поле далеко от линии электропередач — оборудование может работать от генератора.

Автоклуб для Карабашского района стоит 8,5 миллиона рублей. В салоне есть отсек для размещения костюмов и отдел для книг — автомобиль можно использовать как библиотеку.

В Карабаше уже расписан график использования машины. 25 июня проведут День поселка Мухаметово, в июле запланирована концертная программа «Огни родного города», посвященная празднованию 200-летия Карабаша.

Отметим, что это девятый автоклуб, приобретенный в рамках национального проекта «Культура» Челябинской областью. Подобные автоклубы также есть в Пластовском, Нагайбакском, Саткинском, Карталинском и Октябрьском районах. В 2022 году еще три автоклуба доставят в Ашинский, Златоустовский и Усть-Катавский районы.