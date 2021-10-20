В Челябинскую филармонию пригласили переписчиков для симфонического оркестра

Музыканты заполнили анкеты в перерыве между репетициями

В концертном зале им. Прокофьева организовали мобильный пункт переписи населения для сотрудников филармонии. Во время перерыва между репетициями музыканты оркестра вышли в холл, чтобы с помощью переписчиков заполнить анкеты.



«Сегодня в переписи участвует наш симфонический оркестр. Он многонациональный, многие музыканты приехали к нам из разных регионов и стран. Музыканты живут кто где: кто-то в общежитии, кто-то на съемной квартире. И сейчас, днем, самое оптимальное и комфортное время, когда они все вместе могут принять участие в переписи», — рассказал директор Челябинского концертного объединения Алексей Пелымский.

По предварительным подсчетам, в переписи от филармонии примет участие порядка 150 человек. Это не только музыканты оркестра, но и другие сотрудники учреждения. На заполнение анкеты одного человека уходит порядка 10—15 минут. За это время участники успевают передать данные не только за себя, но и за членов семьи.

«Всего в анкете 41 вопрос. Самые сложные из них, пожалуй, — какого года постройки дом, где вы живете, из каких он материалов. На этих моментах люди задумываются, и мы им помогаем сориентироваться», — рассказывает один из переписчиков Виктор Кудрик.

В переписи принял участие и главный дирижер Большого симфонического оркестра

Адик Абдурахманов

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этот раз ее возможно пройти в режиме онлайн на портале «Госуслуги» вплоть до 8 ноября.