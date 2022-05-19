Челябинская детская филармония открыла набор школьников

Прослушивание состоится 4 и 5 июня

Детская филармония Челябинской области 4 и 5 июня проведет прослушивания в творческие студии. Поучаствовать приглашают детей от 7 до 17 лет, которые учатся или окончили музыкальную школу.



Набор открыли в концертный хор, студию эстрадного вокала, детский музыкальный театр, ансамбль аккордеонистов, ансамбль народных инструментов и детские оркестры: симфонический и джазовый.





Каждый участник перед прослушиванием должен заполнить заявку и ждать приглашение, где сообщат точную дату и время выступления. После ребятам нужно будет пройти сам конкурс: исполнить перед жюри одно произведение, которое покажет умения ученика.





Результаты отбора комиссия опубликует через три дня после окончания конкурсных прослушиваний.

Напомним, ранее Детская школа вокального искусства при оперном театре в Челябинске тоже открыла набор учеников. Там в прослушивании могут участвовать и дети, которые до этого нигде не занимались.