Детская филармония Челябинской области 4 и 5 июня проведет прослушивания в творческие студии. Поучаствовать приглашают детей от 7 до 17 лет, которые учатся или окончили музыкальную школу.
Набор открыли в концертный хор, студию эстрадного вокала, детский музыкальный театр, ансамбль аккордеонистов, ансамбль народных инструментов и детские оркестры: симфонический и джазовый.
Каждый участник перед прослушиванием должен заполнить заявку и ждать приглашение, где сообщат точную дату и время выступления. После ребятам нужно будет пройти сам конкурс: исполнить перед жюри одно произведение, которое покажет умения ученика.
Результаты отбора комиссия опубликует через три дня после окончания конкурсных прослушиваний.
Напомним, ранее Детская школа вокального искусства при оперном театре в Челябинске тоже открыла набор учеников. Там в прослушивании могут участвовать и дети, которые до этого нигде не занимались.