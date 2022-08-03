В челябинской усадьбе Рябининых состоится концерт Гарри Ананасова

Создатель фестиваля «Уральский рубеж» сыграет свои самые популярные песни

5 августа в Челябинске, во дворе усадьбы Рябининых, пройдет летний «Внезапный концерт» группы «Ананасов и Ко». Гарри Ананасов и его друзья Андрей Фартыгин, Василий Чугаев и Андрей Высотский выступят на открытой сцене с песнями под акустическую гитару.



Гарри Ананасов много лет выступает с концертами по всей России. В репертуаре рок-музыканта 10 студийных альбомов. В 2007 году Ананасов создал российский рок-фестиваль «Уральский рубеж». В следующий раз музыкант выступит в Челябинской области как раз на этом фестивале 26—28 августа 2022 года. Про этот и другие фестивали августа — в нашей подборке.



Начало концерта в 19:00 5 августа во дворе исторической усадьбы Рябининых.