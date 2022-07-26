В челябинской усадьбе Рябининых пройдет театральный плейбек‑перформанс

Зрители будут рассказывать истории из жизни, а актеры превратят их в спектакль

В усадьбе Рябининых 28 июля состоится перформанс плейбек-театра «Наш». Актеры сыграют импровизированный спектакль, которой создается из рассказов зрителей. Тема — «Скажи мне, кто твой друг». Гостей попросят вспомнить историю про дружбу, а актеры тут же разыграют сюжет на сцене.







Правило одно — история должна быть именно про дружбу. Возможно, не самую крепкую: про верность и предательство, поддержку и разочарование. Суть такого действия — в эмоциональных открытиях. Через театральную форму между зрителями и актерами происходит открытый диалог. Гости слушают истории других людей, вспоминают события из своей жизни и вместе переживают противоречивые эмоции.





Спектакль остается только здесь и сейчас, его никогда не покажут на сцене.

Представление плейбек-театра «Наш» состоится 28 июля в 19:00 в большом зале усадьбы Рябининых. Билеты — 500 рублей. Количество мест ограниченно, записаться можно в пабликах усадьбы Рябининых.



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