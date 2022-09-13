В челябинской усадьбе Рябининых откроется мини-библиотека от московского издательства

Исторический особняк бесплатно получит коллекцию книг по философии, урбанистике и культуре

Усадьба Рябининых победила в конкурсе от независимого московского издательства «Библиотеки Ad Marginem». Культурный центр в историческом особняке выбрали среди двухсот заявок. Теперь в челябинской усадьбе откроется мини-библиотека с редкими книгами о философии, культуре и урбанистике.



Библиотека будет доступна всем посетителям коммеморативного центра «Усадьба Рябининых».

Ad Marginem press — российское независимое издательство, которое существует с 1993 года и публикует в основном нон-фикшен литературу. Они первыми в России выпустили перевод нескольких классических книг по философии. Например, Ad Marginem впервые опубликовали переводы книг «Бытие и время» Мартина Хайдеггера и «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко.