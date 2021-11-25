В челябинской студии Константина Хабенского сыграли спектакль «Папа, я люблю тебя»

Студию посетила основатель Фонда 2020 Ирина Текслер

25 ноября в челябинской студии творческого развития «Это правда» Константина Хабенского сыграли спектакль «Папа, я люблю тебя». На показе присутствовала создатель Фонда 2020 Ирина Текслер. Супруга губернатора познакомилась с педагогами и школьниками, участвующими в постановке, а в разговоре с журналистами подчеркнула важность поддержки дополнительного образования в регионе.



«В Челябинской области 360 учреждений дополнительного образования работают при финансовой поддержки правительства. 75% детей занимаются в кружках и спортивных секциях. Студия Константина Хабенского входит в число таких учреждений. Площадка помогает ребятам самовыразиться, найти себя, дает возможность раскрыть свои таланты. Воспитанники часто общаются с профессиональными актерами. Участвуют в конкурсах и театральных фестивалях. Студии шесть лет, и за это время у неё много достижений», — прокомментировала Ирина Текслер.

Спектакль «Папа, я люблю тебя» поставлен в Челябинске в 2017 году. В основу сюжета вошли реальные истории из жизни артистов. Дети и их мамы рассказывают о папах, которые умерли, ушли из семьи, злоупотребляют алкоголем или так заняты, что совсем забыли про свою семью. Премьерный показ в Челябинске проходил с участием актера Константина Хабенского.