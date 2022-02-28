В челябинском физико-математическом лицее № 31 оживили портреты Альберта Эйнштейна, Александра Пушкина и английской королевы Елизаветы. Они выражают свое мнение мимикой и голосом.
«Бывают у педагогов такие ситуации, когда не знаешь, что поставить: ответ между тройкой и четверкой или между четверкой и пятеркой. Я решил, что на помощь должны прийти авторитетные персоны. И поставил перед программистами задачу: пусть они заставят портреты высказывать свою оценку», — рассказывает директор 31-го лицея Александр Попов.
Инженер-программист 31-го лицея Денис Нестеренко с коллегой Ринатом Ибрагимовым сделали анимированные изображения и заставили великих разговаривать. Причем Эйнштейн говорит по-немецки, Елизавета, разумеется, — по-английски, а Пушкин — по-французски. Когда ученик закончил свой ответ, цифровая фоторамка рядом с доской включается, и Елизавета, например, говорит: «Your answer is correct». И выражение лица у нее одобрительное.
Пульт управления фоторамкой находится у преподавателя, но это, разумеется, секрет. Все гримасы мы опубликуем в нашем ТГ-канале: @1obl.ru // Культура/
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