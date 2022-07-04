В челябинской Публичной библиотеке пройдет литературный клуб с песнями под гитару

Приглашают читать свои и чужие стихи, петь песни и говорить о путешествиях

6 июля в Челябинской областной научной библиотеке пройдет встреча литературного клуба «Пой, читай, говори». В Публичную библиотеку приглашают всех желающих, чтобы вместе читать стихи, петь песни под гитару и просто общаться. Получается квартирник прямо в выставочном зале библиотеки.



Тема встречи — путешествия, а в программе: баллады о дальней дороге, стихи о поездках в другие страны и вылазках на природу. Ждут музыкантов со своими инструментами, авторов стихов и тех, кто захочет просто послушать и пообщаться.

Начнется вечер «Пой, читай, говори» 6 июля в 17:00 в выставочном зале Публички на 3 этаже.