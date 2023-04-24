В челябинской Публичной библиотеке пройдет лекция о нейросетях

Эксперты расскажут, как искусственный интеллект может изменить культуру и экономику

В челябинской Публичной библиотеке 25 апреля устраивают дискуссию о роли нейросетей в современном мире. Среди экспертов — доктора наук, бизнесмены и PR-специалисты. На встрече обсудят, как нейронные сети повлияют на бизнес и искусство, заменят ли технологии художников, писателей и даже своих создателей — IT-специалистов.



Вокруг все чаще говорят о массовой безработице из-за развития искусственного интеллекта. Как в сюжетах старых фильмов про киберпанк. Уже сейчас языковые модели сами пишут тексты, а нейросети создают картины, делают презентации, пишут сайты и компьютерные программы.

Можно ли считать работы ИИ произведениями искусства, кому принадлежат авторские права на работу нейросети и как это скажется на творчестве живых людей.

В паблик-токе участвуют доктор философских наук Артур Дыдров, искусствовед Челябинского музея изобразительных искусств Екатерина Коляченко, PR-эксперт Алена Аксеновских, архитектор и предприниматель Петр Стебельский и другие.

Участие бесплатное. Нужно зарегистрироваться в паблике Публичной библиотеки в «ВКонтакте». Встреча пройдет 25 апреля с 10:00 до 13:00.