В челябинской публичной библиотеке появился виртуальный абонемент

Книгами из библиотечного фонда теперь можно воспользоваться не выходя из дома

В Челябинской областной научной библиотеке появился виртуальный личный кабинет. По абонементу читателям доступны цифровые библиотеки с художественной, научной, научно-популярной, технической, методической и учебной литературой. Об этом сообщила пресс-служба минобрнауки Челябинской области.



Через личный кабинет можно пользоваться электронными библиотечными системами, в которых насчитывается более 20 тысяч изданий разных жанров и направленностей.

Также по виртуальному абонементу можно пользоваться электронными аудио книгами в библиотеке ЛитРес.

Чтобы получить доступ к электронной библиотеке, нужно стать читателем ЧОУНБ: прийти с паспортом и завести читательский билет.