В челябинской Публичной библиотеке открывается детский клуб китайского языка

Бесплатные занятия будут проходить каждую субботу июля

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке в июле пройдут встречи клуба «Китайский всей семьей». Детей от 6 до 12 лет и их родителей научат рассказывать о себе на китайском и писать некоторые иероглифы.



Занятия будут проходить каждую субботу июля, кроме 16 июля.

2 июля: рассказ о себе на китайском языке;

9 июля: знакомство с музыкой на китайском и изучение одной песни;

23 июля: урок китайской каллиграфии;

30 июля: настольные игры с использованием китайского языка.

Проводит уроки руководитель школы китайского языка «Бамбук» Гузалия Сабирова.

Занятия бесплатные. Начало в 13:00 в зале литературы по искусству на втором этаже Публичной библиотеки каждую субботу. Записаться в клуб и следить за расписанием можно в группе Центра межкультурных коммуникаций ЧОУНБ во «ВКонтакте».