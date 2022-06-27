В Челябинской областной универсальной научной библиотеке в июле пройдут встречи клуба «Китайский всей семьей». Детей от 6 до 12 лет и их родителей научат рассказывать о себе на китайском и писать некоторые иероглифы.
Занятия будут проходить каждую субботу июля, кроме 16 июля.
- 2 июля: рассказ о себе на китайском языке;
- 9 июля: знакомство с музыкой на китайском и изучение одной песни;
- 23 июля: урок китайской каллиграфии;
- 30 июля: настольные игры с использованием китайского языка.
Проводит уроки руководитель школы китайского языка «Бамбук» Гузалия Сабирова.
Занятия бесплатные. Начало в 13:00 в зале литературы по искусству на втором этаже Публичной библиотеки каждую субботу. Записаться в клуб и следить за расписанием можно в группе Центра межкультурных коммуникаций ЧОУНБ во «ВКонтакте».