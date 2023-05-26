В челябинской Публичке пройдет серия лекций о возможностях нейросетей

На Библионочи расскажут про генерацию картинок и работу с ChatGPT

27 мая публичная библиотека участвует во Всероссийской ежегодной акции «Библионочь». В 2023 году здесь решили поговорить в том числе и о нейросетях, которые уже самостоятельно пишут тексты и генерируют картинки: и рисунки, и фотографии.



На «Библионочи» запланировали отдельную секцию о нейросетях — «Лаборатория ИИ» на третьем этаже Библиотеки (27 мая с 18:00). Рассказывать о возможностях искусственного интеллекта будут специалисты, которые уже несколько лет работают с нейронными сетями.

Например, фотограф Вячеслав Маликов расскажет, как генерировать качественные обложки для книг при помощи ИИ. Это сильно удешевляет и упрощает производство литературы. Книги с такими обложками уже продаются в России и на Западе в электронном и бумажном варианте.

У Вячеслава в портфолио больше 200 публикаций в фешн-журналах Великобритании, Франции, Испании, США и России. Например, его фото попало на обложку американского журнала First Magazine за февраль 2021 года. Среди работ Маликова есть и картинки, сгенерированные нейросетью.

Небезынтересной обещает быть и лекция генерального продюсера видеопродакшена Maked Николай Константинов о том, как написать хороший текст в ChatGPT и заставить искусственный интеллект продвигать бренды в интернете.