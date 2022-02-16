В челябинской Публичке откроется выставка «Оркестр»

В день открытия запланирована встреча с авторами работ

17 февраля в Выставочном зале публичной библиотеки в Челябинске состоится открытие выставки «Оркестр». Посетители увидят работы челябинских художников, керамистов, дизайнеров и фотографа в разных техниках и жанрах, сообщили в пресс-службе библиотеки.

На выставке представят этнические барабаны, симфонию разноцветных лоскутов, керамическую разновысотную фантазию и многое другое, авторами которых являются мастера-керамисты Витольд Лаврехин и Лариса Депершмидт, мастерица выжигания по ткани Светлана Столярова, фотограф Катя Васильева и другие.

«Мы любим Федерико Феллини и его фильм „Репетиция оркестра“. Он снят в 1978 году и рассказывает о том, как маленький провинциальный оркестр — музыканты и их инструменты — превращается в метафору мира, дирижер — в демиурга, а музыка — в основу всего сущего. В финале картины зрителю является чудо звучащего оркестра, собранного из чудаков и чудачек вокруг странного фанатичного человека — и хаос превращается в гармонию. Мы предлагаем вам вслед за Феллини мыслить оркестр как метафору. Не обязательно музыкальную, может быть, метафору общества или любого природного множества — что подскажет вам воображение»,— говорят организаторы выставки.

Отметим, часть работ создана авторами специально для «Оркестра».

Открытие экспозиции запланировано на 17:30 17 февраля. Посетителей ждет встреча с авторами представленных работ.