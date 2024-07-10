В челябинской Публичке научат делать бумагу из травы

Она будет иметь особенный цвет и запах

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке обучат изготовлению бумаги ручной работы. Как рассказали в Публичке, необычный мастер-класс по созданию бумаги ручной работы проведут для детей и их родителей.

Бумага из травы, листьев и цветов имеет непривычные фактуру и цвет, а создается из подручных материалов, которые можно найти в любом дворе. Создание таких листов объединит три направления: науку, творчество и дизайн.

Также на занятии расскажут об истории бумаги и ее преображении за последние годы, о древнейших технологиях бумажного производства и дизайнерской бумаге.

Мастер-класс проведут 13 июля в выставочном зале ЧОУНБ, для него нужно заранее зарегистрироваться на портале Публички и ознакомиться с материалами, которые стоит принести.