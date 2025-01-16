В челябинской Публичке готовят показы короткометражек, чтения и записи подкастов о защитниках Отечества

Весь 2025 год в библиотеке посвятят фронтовикам Великой Отечественной и бойцам СВО

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке готовят цикл проектов, посвященных Году защитника Отечества. В течение всего года будут показывать короткометражки с воспоминаниями детей участников Великой Отечественной войны, расшифровывать дневники героев, проводить чтения стихов о войне. О планах библиотеки рассказали в региональном Минкульте.

Одним из главных проектов года станет «Время патриотов» — встречи с героями СВО, чтения отрывков из произведений авторов Донбасса, интервью. Южноуральцам будут раскрывать тему спецоперации в литературе. Еще в библиотеке будут проводить «Живую историю войны» — покажут шесть короткометражек с воспоминаниями детей войны. Первый выпуск будет посвящен освобождению Ленинграда от блокады.

В феврале в Публичке запустят «Живые чтения» произведений российских авторов, участвовавших в СВО: Захара Прилепина, Олега Роя, Андрея Лисьева. А весной здесь запустят проект «Открытый разговор» со встречами и интервью с защитниками Отечества и проведут марафон «Победный май» с чтениями стихов поэтов-фронтовиков, пленэром под открытым небом и музыкальным конкурсом.

Мероприятия проведут и в филиалах Публички. Так, в Центре межкультурных коммуникаций запустят школу журналистики для подростков. Школьников будут учить записывать подкасты и интервью с детьми и внуками участников Великой Отечественной войны.